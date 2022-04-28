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28 минут назад

Путин похвалил самолет "Байкал"

Российская Газетаиещё 1

Легкомоторный самолет "Байкал" - очень хороший: и на воду будет садиться, и на снег, и на небольшую взлетно-посадочную полосу, заявил президент РФ Владимир Пути на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

"Первая ближайшая задача - это двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний. Это действительно значимое событие", - сказал Владимир Путин после того, как Дегтярев доложил, что "Байкал" полетел.

"Мы его планируем к производству в Комсомольске-на-Амуре", - сказал про самолет губернатор.

"9-12 мест", - заметил президент.

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"Шикарная машина. Все компетенции у комсомольских авиастроителей есть. Достигли договоренности, что строим цеха за счет Минвостокразвития, оборудуем за счет Минпромторга, делаем очередное производство. Там же "Суперджеты" мы делаем", - рассказал глава региона.

"Первый в мире самолет с аварийной парашютной системой", - отметил Путин. "Безопасность", - кивнул Дегтярев.

"Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну и на небольшую взлетно-посадочную полосу длиной 300 метров", - оценил президент.

Политика,Видео,Михаил Дегтярев,Владимир Путин,Минвостокразвития,Минпромторг,
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