Легкомоторный самолет "Байкал" - очень хороший: и на воду будет садиться, и на снег, и на небольшую взлетно-посадочную полосу, заявил президент РФ Владимир Пути на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
"Первая ближайшая задача - это двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний. Это действительно значимое событие", - сказал Владимир Путин после того, как Дегтярев доложил, что "Байкал" полетел.
"Мы его планируем к производству в Комсомольске-на-Амуре", - сказал про самолет губернатор.
"9-12 мест", - заметил президент.
"Шикарная машина. Все компетенции у комсомольских авиастроителей есть. Достигли договоренности, что строим цеха за счет Минвостокразвития, оборудуем за счет Минпромторга, делаем очередное производство. Там же "Суперджеты" мы делаем", - рассказал глава региона.
"Первый в мире самолет с аварийной парашютной системой", - отметил Путин. "Безопасность", - кивнул Дегтярев.
"Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну и на небольшую взлетно-посадочную полосу длиной 300 метров", - оценил президент.