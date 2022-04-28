"Первая ближайшая задача - это двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний. Это действительно значимое событие", - сказал Владимир Путин после того, как Дегтярев доложил, что "Байкал" полетел.