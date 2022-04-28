Раскрыты планы Польши установить контроль над «историческими владениями» на Украине

США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине, заявил директор СВР Сергей Нарышкин, сообщило пресс-бюро службы.
«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине», – цитирует заявление РИА «Новости».
По словам Нарышкина, «первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии».
«В настоящее время с администрацией Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», – сказал глава СВР.