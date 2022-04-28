Раскрыты планы Польши установить контроль над «историческими владениями» на Украине

«В настоящее время с администрацией Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», – сказал глава СВР.