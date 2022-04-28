В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники

Майские праздники у президента России Владимира Путина будут рабочими, запланирован ряд встреч. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Благодаря тому, что в этом году выходной день 1 января пришелся на субботу, а 2 января на воскресенье, правительство России перенесло их на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
По словам официального представителя Кремля, у Владимира Путина эти дни будут рабочими.
«Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные», - пояснил Дмитрий Песков.
Ранее праздничные дни марта президент России Владимир Путин также провел в рабочем режиме. В Кремле отмечали, что в текущей международной обстановке главе государства «не до выходных».