В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники

Благодаря тому, что в этом году выходной день 1 января пришелся на субботу, а 2 января на воскресенье, правительство России перенесло их на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.