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26 минут назад

В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники

Алиса Селезнёва

Майские праздники у президента России Владимира Путина будут рабочими, запланирован ряд встреч. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Благодаря тому, что в этом году выходной день 1 января пришелся на субботу, а 2 января на воскресенье, правительство России перенесло их на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

По словам официального представителя Кремля, у Владимира Путина эти дни будут рабочими.

«Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи. И мы будем вас информировать, какие из них будут публичные», - пояснил Дмитрий Песков.

Ранее праздничные дни марта президент России Владимир Путин также провел в рабочем режиме. В Кремле отмечали, что в текущей международной обстановке главе государства «не до выходных».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Правительство РФ,
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