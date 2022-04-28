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12 минут назад

Глава Счетной палаты Кудрин объявил о поездке в Израиль

Газета.Ruиещё 2

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин написал в своем Telegram-канале, что поедет в Израиль для получения медицинских консультаций.

"Хочу пресечь слухи": Кудрин объявил о поездке в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле — еду на ранее запланированные медицинские консультации», — написал Кудрин.

Запланированные на май выступления пройдут «по плану», добавил он.

9 апреля Кудрин писал, что находится в Тель-Авиве, куда приехал «на выходные». Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что главу Счетной палаты видели в ресторане отеля The Ritz-Carlton в Герцлии вместе с семьей.

До этого специальный представитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул свой пост. Ряд СМИ писал, что он покинул Россию.

Политика,Алексей Кудрин,Анатолий Чубайс,Счетная палата,
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