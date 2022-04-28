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26 минут назад

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

Рамблер

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине. Оно запланировано на 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правовой секции постпредства РФ при ООН Сергея Леонидченко.

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине
Фото: EPAEPA

Его заявление прозвучало в ходе неформальной встречи, организованной Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной. В адрес российских властей прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. При этом доказательств приведено не было.

«То, что мы слышали сегодня — это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации "на земле", приходите на наше заседание по формуле "Арриа" 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», — заявил Леонидченко.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Совбез ООН,ООН,
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