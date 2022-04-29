Путин посетит саммит Большой двадцатки

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит Большой двадцатки (G20), который состоится в ноябре этого года на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил с Видодо вопросы российско-индонезийского взаимодействия и различные аспекты работы саммита Большой двадцатки. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Индонезии.