Трутнев поручил повысить заработную плату медикам ЕАО

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение повысить зарплату медикам в Еврейской автономной области в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

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"Юрий Трутнев поручил правительству области совместно с Минздравом России проработать вопрос увеличения заработной платы работникам в сфере здравоохранения до уровня, конкурентного с соседними регионами", - сообщила пресс-служба аппарата полпреда.

Вице-премьер заявил, что по всем опросам населения тема качества здравоохранения сегодня в ЕАО является самой острой.

"Порядка 500 миллионов рублей будет в этом году направлено Министерством финансов на повышение уровня оплаты работников здравоохранения Еврейской автономии. Финансовое решение принято. Это очень важно. Мы сможем практически существенно поднять уровень оплаты труда для людей. Создать для них нормальные условия для работы", - отметил полпред.

Сейчас в областных государственных учреждениях здравоохранения трудится 404 врача, из них по клиническим специальностям - 246 (60,4 процента). Показатель обеспеченности врачами низкий. За четыре месяца текущего года в область прибыло 14 врачей, 20 медсестер и четыре фельдшера, при этом уехали 42 медика.

Области требуются неврологи, хирурги, инфекционисты, кардиологи, эндокринологи, врачи клинической лабораторной диагностики, офтальмологи, патологоанатомы и другие специалисты.