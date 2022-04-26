«Мы не должны допустить Третьей мировой войны»

«Мы ни в коем случае не должны допустить Третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения, что тоже, конечно же, подливает масло в огонь. И они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», — считает глава российской дипломатии.