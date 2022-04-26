В Москве появятся посольства ДНР и ЛНР

В ближайшее время в Москве откроются посольства Луганской народной республики и Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
По его словам, это может произойти в течение месяца или двух.
«Будем стараться, чтобы (было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. После этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили об установлении дипломатических отношений с республиками.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник считает, что в республике в ближайшее время может состояться референдум по вопросу присоединения к России.
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заявил политик.