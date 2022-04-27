Кириенко стал куратором взаимодействия с ЛНР и ДНР в Кремле

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко будет курировать отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

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Ранее за работу с республиками Донбасса отвечало управление по приграничному сотрудничеству, подведомственное замглавы президентской администрации Дмитрию Козаку. Теперь отношениями с ДНР и ЛНР займется управление по внутренней политике (УВП). По данным собеседников РБК, это ведомство в том числе ведет взаимодействие с российскими регионами.

Как сообщил один из источников, в УВП создадут новый департамент, который будет отвечать за взаимодействие с республиками Донбасса; другой собеседник РБК отметил, что департамент уже сформирован, а ответственные за работу с Донецком и Луганском назначены.