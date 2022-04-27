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1 час назад

СМИ: Кириенко будет курировать взаимодействие с ДНР и ЛНР

Национальная Служба Новостейиещё 4

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко будет курировать отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Кириенко стал куратором взаимодействия с ЛНР и ДНР в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее за работу с республиками Донбасса отвечало управление по приграничному сотрудничеству, подведомственное замглавы президентской администрации Дмитрию Козаку. Теперь отношениями с ДНР и ЛНР займется управление по внутренней политике (УВП). По данным собеседников РБК, это ведомство в том числе ведет взаимодействие с российскими регионами.

Стало известно о визите Кириенко в Донецк

Как сообщил один из источников, в УВП создадут новый департамент, который будет отвечать за взаимодействие с республиками Донбасса; другой собеседник РБК отметил, что департамент уже сформирован, а ответственные за работу с Донецком и Луганском назначены.

В конце марта главы ДНР и ЛНР заявляли о возможности вхождения республик в состав России и проведения референдума, однако подчеркивалось, что этот вопрос будет рассматриваться после взятия Донбасса под полный контроль в рамках спецоперации на Украине.

Политика,Сергей Кириенко,Дмитрий Козак,
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