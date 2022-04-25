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52 минуты назад

В России оценили степень ущерба металлургическому рынку от закрытия «Азовстали»

Вероника Полынина

Решение властей Донецкой народной республики не восстанавливать работу предприятия «Азовсталь» не повлияет на мировой металлургический рынок. Об этом заявил «Газете.ру» депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко.

«Надо или нет восстанавливать «Азовсталь» — не хочу это комментировать. Это проблема Украины. Но скажу только, что в мире перепроизводство стали», - сказал Тарасенко.

Ранее в понедельник, 25 апреля, новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что власти ДНР не будут восстанавливать завод «Азовсталь».

По словам Иващенко, в городе планируют восстановить металлургический комбинат имени Ильича и «Азовмаш», который специализируется на производстве железнодорожных цистерн, портовых и промышленных кранов.

Новый мэр Мариуполя отказался восстанавливать «Азовсталь»

МК «Азовсталь» — металлургическое предприятие полного цикла, входит в «Метинвест Холдинг». По состоянию на январь 2022 года, предприятие производило плоский, сортовой и фасонный прокат и кокс. На сайте «Азовстали» указано, что только на этом заводе можно производить железнодорожные рельсы широкой колеи и рельсовые скрепления к ним. Также «Азовсталь» являлась ведущим производителем высококачественного толстолистового проката.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России, ДНР и ЛНР.

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