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3 часа назад

Путин подписал указ об информсистеме против коррупции «Посейдон»

Lenta.ruиещё 9

В России заработает информсистема против коррупции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России появится государственная информсистема против коррупции «Посейдон». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что система будет контролироваться администрацией главы государства. «В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации», — говорится в указе.

Кроме того, «Посейдон» содержит информацию о соблюдении или несоблюдении ограничений, запретов и требований, которые установлены для противодействия коррупции, теми лицами, на которых распространены подобные меры. Также в системе будут находиться персональные данные этих лиц.

Ранее полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский предупредил, что Россию на фоне введения западными странами санкций может ждать резкое повышение уровня коррупции.

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