В России заработает информсистема против коррупции

Отмечается, что система будет контролироваться администрацией главы государства. «В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации», — говорится в указе.

Кроме того, «Посейдон» содержит информацию о соблюдении или несоблюдении ограничений, запретов и требований, которые установлены для противодействия коррупции, теми лицами, на которых распространены подобные меры. Также в системе будут находиться персональные данные этих лиц.