Если бы Россия вела полномасштабную войну, все давно бы закончилось. Российские военнослужащие не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями. Так на слова президента Украины Владимира Зеленского о «другой войне» ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

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По его словам, Россия не применяла привычную для Соединенных Штатов тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя лишь выжженную землю. Так поступали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, уточнил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что украинские националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются «живым щитом», а также берут в заложники женщин и детей. В таких условиях принимаются непростые решения, например, в ситуации с «Азовсталью», когда организуются гуманитарные коридоры. Однако об этом Зеленский умалчивает, подчеркнул парламентарий.

«Поступать так может только несамостоятельный президент, отдавший управление страной Вашингтону и думающий лишь, как сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины», — заключил Володин.