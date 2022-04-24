АИФ: спецоперация выявила истинное лицо либералов

Издание «Аргументы и Факты» опубликовало статью об отношении либералов к российской военной спецоперации на Украине. По мнению издания, спецоперация стала своего рода «лакмусовой бумажкой для проявления русофобских позиций» представителей оппозиции.

Фото: Википедия Википедия

Отмечается, что в то время, когда российские военнослужащие «героически сражаются за Донбасс», так называемая «пятая колонна» ведет антивоенную агитацию, распространяет антироссийскую пропаганду.

АиФ

Редакция предупреждает, что «агенты влияния выбрались из подполья и уже не исподтишка ведут свою подрывную деятельность, а нагло и открыто обслуживают интересы Вашингтона, ЦРУ, Пентагона, блока НАТО и Киева».

По мнению «АиФ», «коллективный Запад» оплачивает материалы, прямо направленные на дестабилизацию политической обстановки в России, фактически призывает «к массовым протестам и государственному перевороту».

Журналисты полагают, что «под видом борьбы за мир «пятая колонна» выражает позицию США, Британии и других руководителей украинского кризиса».

«Эти национал-предатели умоляют своих европейских и американских хозяев ослабить и унизить Россию, лишить её права иметь армию, флот, собственную авиацию. «Пятая колонна» – слуги наших врагов», - пишет «АиФ».

Редакция уверяет, что либералы, «осознавая антигосударственный и антинародный характер своей деятельности», покинули Россию и уехали во Францию, Испанию, США, Грузию. Но и там они не успокоились, а «продолжают активно играть роль западного филиала российской «пятой колонны».

В частности, писатель Дмитрий Быков прямо заявляет, что «Россия не готова меняться, и потому ей придется распадаться».

Факты заказной, проплаченной работы, по мнению издания, подтверждаются тем, что как покинувшие Россию, так и до сих пор остающиеся в стране, либералы процветают, содержат свои СМИ, при том, что в настоящее время не получают денежных средств от монетизации блогов.

«АиФ» отмечает, что теневым спонсором несистемной оппозиции может являться беглый олигарх Михаил Ходорковский, который, в свою очередь, получает финансовую поддержку от «кураторов из иностранных правительств и спецслужб».

Главный источник финансирования либеральной оппозиции - различные правительственные структуры западных стран, подчеркивает издание. По мнению редакции, Америка вкладывает огромные средства, чтобы «продвинуть свои геополитические интересы – расширение НАТО, сохранение однополярной модели, превращение человечества в единую массу под контролем Вашингтона».

В качестве подтверждения редакция опубликовала схему, на которой представлены ключевые институты американской системы.