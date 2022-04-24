В России оценили победу Макрона на выборах президента Франции

Первый замглавы международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров оценил победу действующего французского лидера Эммануэля Макрона на выборах президента Франции. Его слова передает РИА Новости.

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Сенатор назвал победу Макрона ожидаемой, однако указал, что выборы показали и определенный успех депутата Марин Ле Пен, выдвинутой партией «Национальное объединение».

«Значительная часть французов недовольна политикой Евросоюза и НАТО», — объяснил он.

Марин Ле Пен признала свое поражение во втором туре выборов президента Франции, который прошел 24 апреля. Несмотря на это, она заявила, что считает свой результат победой, а также пообещала выполнять свои обязательства перед гражданами страны.