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51 минуту назад

В России оценили победу Макрона на выборах президента Франции

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Первый замглавы международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров оценил победу действующего французского лидера Эммануэля Макрона на выборах президента Франции. Его слова передает РИА Новости.

В России оценили победу Макрона на выборах президента Франции
Фото: EPAEPA

Сенатор назвал победу Макрона ожидаемой, однако указал, что выборы показали и определенный успех депутата Марин Ле Пен, выдвинутой партией «Национальное объединение».

«Значительная часть французов недовольна политикой Евросоюза и НАТО», — объяснил он.

Марин Ле Пен признала свое поражение во втором туре выборов президента Франции, который прошел 24 апреля. Несмотря на это, она заявила, что считает свой результат победой, а также пообещала выполнять свои обязательства перед гражданами страны.

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По предварительным результатам, Эммануэль Макрон лидирует, набирая от 55 до 58 процентов голосов избирателей. Ле Пен набрала от 42 до 45 процентов.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Джабаров,Марин Ле Пен,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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