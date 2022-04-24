В России призвали судить ВОЗ за экономический кризис

«За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны! ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019–2022 года, безусловно, требуется серьезное расследование всех ее действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя это преступление века и его информационную поддержку!» — заявил политик.