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1 час назад

МИД Венесуэлы осудил отстранение России от работы с ОАГ

RT на русскомиещё 2

Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия назвал позором приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

МИД Венесуэлы осудил отстранение России от работы с ОАГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Последние действия группы (ОАГ) под руководством этого человека (Луиса Альмагро), который, вероятно, получает зарплату от правительства США, — это просто очередной позор, мы отвергаем их», — цитирует РИА Новости Пласенсию.

По его словам, данное действие является злоупотреблением в числе усилий США по преследованию России.

Он также назвал ОАГ анахроничной инстанцией.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

Политика,В мире,Луис Альмагро,Анатолий Антонов,
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