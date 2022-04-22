Лавров рассказал, каким видит будущее ЕАЭС

"Что касается будущего ЕАЭС, то вопрос не в том, как российская сторона видит это будущее, а в том, как все страны - члены этого объединения намерены развивать и углублять свое стратегическое партнерство в этих рамках, - отметил он. - Будущее у ЕАЭС есть, и все страны-члены занимаются тем, чтобы оно было светлым".

"Независимо от того, что сейчас происходит - примеры злоупотребления тем же долларом у всех на слуху и наблюдаются уже несколько лет - мы с нашими ключевыми партнерами в ЕАЭС и другими ключевыми торговыми и экономическими партнерами занимаемся диверсификацией механизмов и методов ведения финансовых отношений, переходом на национальные валюты во взаимных расчетах, использованием национальных систем передачи финансовых сообщений и многим другим, что создает страховочную сетку от тех причуд, которые в общем-то характерны для поведения нынешнего коллективного Запада", - продолжил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в последние месяцы в рамках ЕАЭС состоялось несколько заседаний на уровне вице-премьеров, специально посвященных вопросам продолжения интеграционных планов в новых условиях, когда "нужно гораздо больше полагаться на себя и на надежных партнеров из других регионов". В числе таких партнеров он назвал в первую очередь Китай и Индию. В частности, министр напомнил, что у ЕАЭС есть соглашение об экономическом сотрудничестве с Китаем, сопрягаются процессы евразийской интеграции с китайским проектом "Один пояс, один путь" и что к этим процессам подключаются другие азиатские коллеги, в том числе из Юго-Восточной Азии. С Индией же, по его словам, развивается "интенсивное сотрудничество, в том числе по созданию транспортных коридоров, которые так или иначе будут выгодны для членов ЕАЭС и многое другое".