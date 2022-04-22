Лавров ответил на заявление Зеленского о российско-украинских переговорах

Россия не приемлет языка ультиматумов и не потерпит их в том числе от Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Отвечая на вопрос о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что продолжение российско-украинских переговоров зависит от положения группировки украинских войск на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, Лавров заявил: «Мы никаких ультиматумов не потерпим».

По словам Лаврова, заявления представителей Украины, включая Владимира Зеленского и его советников, «наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой».

Он также сообщил, что пять дней назад Россия передала Украине очередные предложения по документу об урегулировании, сформулированные с учетом пожеланий Киева, но они до сих пор остаются без ответа.