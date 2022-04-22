В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
47 минут назад

Лавров ответил на заявление Зеленского о продолжении российско-украинских переговоров

Вероника Полынина

Россия не приемлет языка ультиматумов и не потерпит их в том числе от Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает ТАСС.

Лавров ответил на заявление Зеленского о российско-украинских переговорах
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

Отвечая на вопрос о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что продолжение российско-украинских переговоров зависит от положения группировки украинских войск на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, Лавров заявил: «Мы никаких ультиматумов не потерпим».

По словам Лаврова, заявления представителей Украины, включая Владимира Зеленского и его советников, «наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой».

Он также сообщил, что пять дней назад Россия передала Украине очередные предложения по документу об урегулировании, сформулированные с учетом пожеланий Киева, но они до сих пор остаются без ответа.

Путин назвал условие встречи с Зеленским

Накануне министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о взятии под контроль Мариуполя. Он рассказал, что на предприятии «Азовсталь» продолжают оставаться около 2 тысяч украинских военных. Путин заявил, что штурмовать «Азовсталь» нецелесообразно, и призвал блокировать завод, «чтобы муха не пролетела».

Политика,Мухтар Тлеуберди,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители