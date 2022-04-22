Путин назвал условие встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его контакты с главой Украины Владимиром Зеленским возможны в зависимости от исхода переговоров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Такое заявление Путин сделал в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Их беседа состоялась 22 апреля.

Источник РИА Новости в Евросовете заявлял, что Мишель передал Путину предложение Зеленского «пообщаться напрямую».

«Президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей», - заявили в Кремле.

Путин отметил, что пока украинская сторона «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

На переговорах, прошедших 29 марта в Стамбуле, украинская делегация предложила свой вариант условий мирного договора.

В делегации заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора Киев видит страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который имеет расхождения с документом от 29 марта. По его словам, Украина ранее обязалась не требовать военную помощь по Крыму, но в новом варианте договора этого пункта нет.