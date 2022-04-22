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46 минут назад

Путин гарантировал жизнь всем сдавшимся на «Азовстали»

Lenta.ru

Всем, кто находится на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, гарантируется жизнь, если они сложат оружие. Об этом в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам — гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент отметил, что, несмотря на приказ об отмене штурма «Азовстали» и данные гарантии, киевские власти не позволяют бойцам воспользоваться возможностью сдаться.

«Нет доли правды»: Кремль опроверг заявления США о Мариуполе

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что началом гуманитарной паузы на «Азовстали» будет поднятие белых флагов украинскими военными. По его словам, если российские войска обнаружат белый флаг на любом направлении предприятия, то в этом случае огонь будет немедленно прекращен.

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