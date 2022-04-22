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44 минуты назад

Депутат Госдумы предложил обменять себя на сына Байдена

Deita.ru

Сенатор хочет обоюдное уголовное преследование, сообщает ИА DEITA.RU. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков высказался об уголовном преследовании, которое ведется против него в Америке. Его обвиняют в подкупе и попытках повлиять на общественное мнение.

Депутат Госдумы предложил обменять себя на сына Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с корреспондентом URA.RU депутат сообщил, что согласен на справедливый обмен. Бабаков призывает сына президента США Джо Байдена Хантера приехать в Россию и объясниться насчет биологических лабораторий в Украине, к которым он имеет непосредственное отношение.

В ответ Бабаков согласен предстать перед американским правосудием.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона и его подрядчиками по вопросу работы биолабораторий на Украине. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в их организации.

В США предполагают, что Бабаков с 2012 гола пытался склонять к сотрудничеству американских и европейских политиков и влиять на общественное мнение при помощи американских и европейских граждан. Например, одного из членов Конгресса США в 2017 году Бабаков якобы соблазнял бесплатной поездкой на конференцию в Ялту.

Политика,Александр Бабаков,Джозеф Байден,Минобороны России,Конгресс США,Госдума,Пентагон,
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