Сенатор хочет обоюдное уголовное преследование, сообщает ИА DEITA.RU. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков высказался об уголовном преследовании, которое ведется против него в Америке. Его обвиняют в подкупе и попытках повлиять на общественное мнение.
В беседе с корреспондентом URA.RU депутат сообщил, что согласен на справедливый обмен. Бабаков призывает сына президента США Джо Байдена Хантера приехать в Россию и объясниться насчет биологических лабораторий в Украине, к которым он имеет непосредственное отношение.
В ответ Бабаков согласен предстать перед американским правосудием.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона и его подрядчиками по вопросу работы биолабораторий на Украине. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в их организации.
В США предполагают, что Бабаков с 2012 гола пытался склонять к сотрудничеству американских и европейских политиков и влиять на общественное мнение при помощи американских и европейских граждан. Например, одного из членов Конгресса США в 2017 году Бабаков якобы соблазнял бесплатной поездкой на конференцию в Ялту.