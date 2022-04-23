КПРФ определила претендентов на случай лишения Рашкина полномочий

Кандидаты рассматриваются на тот случай, если парламентария Рашкина лишат полномочий депутата.

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«Там несколько кандидатов, трудно пока сказать, там несколько человек, по крайней мере — трое», — объяснил Синельщиков.

В настоящий момент фамилии потенциальных кандидатов, претендующих на мандат Рашкина, не уточняются.

Как объяснил депутат Госдумы, пока надо ждать судебных решений, после вопрос о лишении депутатских полномочий рассматривается в профильной думской комиссии и выносится на пленарное заседание ГД.

До этого Рашкин заявил, что больше никогда не будет охотиться.

Согласно данным СК, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Пояснялось, что народный избранник, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося. Утверждалось, что политик поместил тушу разделанного животного в багажник своей машины, после чего покинул место охоты.