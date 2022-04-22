Рашкин лишится депутатских полномочий после вступления приговора в силу

Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин будет лишен полномочий после вступления в силу обвинительного приговора суда. Об этом ТАСС в пятницу сообщил член комиссии Госдумы по мандатным вопросам Сергей Каргинов.

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"Любой приговор, который вступит в силу, влечет за собой снятие полномочий депутата", - отметил Каргинов.

Так, согласно закону о статусе депутата и сенатора, полномочия членов обеих палат парламента прекращаются досрочно в случае "вступления в законную силу обвинительного приговора суда". Как отметил Каргинов, вопрос в любом случае должен быть рассмотрен на пленарном заседании палаты.

"У него есть право на апелляцию. Скорее всего, апелляционный суд пройдет, только после этого решение вступит в силу и [вопрос снятия полномочий] будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы", - добавил Каргинов.

Калининский районный суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно по уголовному делу о незаконной охоте, сообщила пресс-служба суда в пятницу. Рашкину также запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой в течение двух лет.

В ноябре 2021 года депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил депутату обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.