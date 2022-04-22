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28 минут назад

Рашкин рассказал о принятом после убийства лося решении

Lenta.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте, заявил, что продал все ружья, а также отдал разрешение на хранение боеприпасов. О его принятом решении сообщает РИА Новости.

Рашкин рассказал о принятом после убийства лося решении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, политик назвал произошедшее с ним уроком и добавил, что больше никогда не будет больше охотиться.

Также Рашкин заявил, что признает вину в незаконной охоте.

«Отобрали документы у моих друзей-охотников. У них не оказалось документа. Я на себя разрешение не выписывал… А если нет документа, значит, в любом случае, я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям», — рассказал политик.

Ранее сообщалось, что Рашкин приехал в Калининский районный суд Саратовской области, где будет оглашен приговор по делу об убитом лосе. Уточняется, что депутат прибыл вместе со своим адвокатом.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, однако разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали лося и положили тушу в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили машину депутата.

Политика,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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