Антонов отреагировал на лишение РФ статуса наблюдателя при ОАГ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где проголосовали за лишение РФ статуса постоянного наблюдателя. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

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«Серьезная ошибка» ОАГ

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В комментарии дипломат также напомнил, что задачей любой международной структуры является объединение государств «в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно». Решение постоянного совета ОАГ Антонов назвал серьезной ошибкой.

По его мнению, организация оттолкнула от себя надежного друга и стала слабее. Он пояснил, от принятия данной резолюции проиграли практически все страны организации.

При этом Антонов признал, что на латиноамериканских партнеров России оказывается «беспрецедентное давление со стороны США».

Принятие резолюции

21 апреля постоянный совет ОАГ одобрил приостановку статуса наблюдателя России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

25 государств проголосовали за лишение России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ

Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины воздержались от решения по резолюции, представитель еще одной страны не присутствовал при голосовании.

Как следует из одобренной резолюции, организация «немедленно приостановит статус Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ» до тех пор, пока специальная военная операция на Украине не будет прекращена, а Россия не выведет все свои вооруженные силы и технику. В документе также призвали Москву вернуться на путь диалога и дипломатии.

Попытка поссорить Москву с Латинской Америкой

Ранее в апреле посольство России в США назвало русофобским подходом заявление генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро о возможном пересмотре статуса России при организации из-за ситуации вокруг Украины.

Антонов назвал призыв США лишить Россию статуса наблюдателя попыткой поссорить Москву со странами Латинской Америки. Высказывание посла опубликовала российская дипмиссия в своем Telegram-канале.