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36 минут назад

Госдума определилась с назначением Набиуллиной

Елена Прошина

Эльвира Набиуллина назначена главой Центробанка на третий срок. Она будет выполнять обязанности еще пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято сегодня на заседании Госдумы. Ее новый срок начнется с 24 июня.

Перед рассмотрением ее кандидатуры Набиуллина провела встречи во всех фракциях и профильных комитетах Госдумы. Ее назначение поддержала фракция «Единой России». По словам первого вице-спикера палаты Александра Жукова, Центробанку «как в прошлом году, так и в начале этого года удалось предпринять целый ряд весьма правильных и эффективных мер, которые позволяют нашей экономике пережить эту самую острую фазу, по сути, экономической войны, объявленной России».

Набиуллина: «Никакой дефолт нам не грозит»

Кандидатура Набиуллиной была внесена в Госдуму Владимиром Путиным 18 марта. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за 2021 год.

Напомним, Эльвира Набиуллина занимает должность председателя Центробанка с июня 2013 года. Первый срок длился 4 года, в 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет. Второй срок истекает в июне текущего года.

Эльвира Набиуллина,Александр Жуков,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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