В России может появиться Крымский федеральный округ

Глава автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ. Он объяснил для чего это нужно.
«Для интеграции южных регионов Украины в российское экономическое пространство», – отметил эксперт.
По его мнению, решать судьбу освобожденных регионов должны их жители. Отметим, до этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Запорожская область Украины намерена войти в состав России.
Ранее в крымское ханство входила Запорожская область Украины. Ранее «ФедералПресс» писал, что Украина хочет войти в состав России.