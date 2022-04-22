В России может появиться Крымский федеральный округ

Глава автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ. Он объяснил для чего это нужно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Для интеграции южных регионов Украины в российское экономическое пространство», – отметил эксперт.

По его мнению, решать судьбу освобожденных регионов должны их жители. Отметим, до этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Запорожская область Украины намерена войти в состав России.