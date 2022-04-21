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1 час назад

Россия потребовала сделать Белоруссию гарантом договора с Украиной

Мария Иванова

Глава второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва «прямо настаивает» на подключении Белоруссии к договоренностям с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Россия потребовала сделать Белоруссию гарантом договора с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москва не просто допускает участие Минска в договоре», - заявил дипломат.

По его словам, в России хотят, чтобы Белоруссия стала одним из государств-гарантов в договоре РФ и Украины. Российские власти уже обсудили это с белорусскими коллегами.

«Это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», - отметил Полищук.

29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. На этой встрече украинская сторона предложила свой вариант условий мирного договора.

В украинской делегации заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора Киев видит страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости.

20 апреля Россия передала Украине свою версию проекта соглашения. Ее детали не раскрывались.

Политика,Алексей Полищук,МИД России,Совбез ООН,
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