Россия потребовала сделать Белоруссию гарантом договора с Украиной

Глава второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва «прямо настаивает» на подключении Белоруссии к договоренностям с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

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«Москва не просто допускает участие Минска в договоре», - заявил дипломат.

По его словам, в России хотят, чтобы Белоруссия стала одним из государств-гарантов в договоре РФ и Украины. Российские власти уже обсудили это с белорусскими коллегами.

«Это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», - отметил Полищук.

29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. На этой встрече украинская сторона предложила свой вариант условий мирного договора.

В украинской делегации заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора Киев видит страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости.