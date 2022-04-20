Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины

Успех переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от готовности Киева учесть законные требования Москвы . Такое условие назвал глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу , сообщение о телефонной беседе опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации России на Украине. Глава министерства подчеркнул, что спецоперация направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года.