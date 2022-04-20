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2 часа назад

Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины

Lenta.ru

Успех переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от готовности Киева учесть законные требования Москвы. Такое условие назвал глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщение о телефонной беседе опубликовано на официальном сайте ведомства.

Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: [успешный] исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации России на Украине. Глава министерства подчеркнул, что спецоперация направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года.

Политика,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД России,
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