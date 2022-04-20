Президент назвал пуск ракеты знаменательным событием в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Он отметил, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. По словам Путина, аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет.