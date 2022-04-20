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15 минут назад

Путин прокомментировал успешное испытание ракеты "Сармат"

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием ракеты «Сармат», сообщает РИА «Новости».

Президент назвал пуск ракеты знаменательным событием в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Он отметил, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. По словам Путина, аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет.

«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», - сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что все компоненты нового комплекса произведены в России. По его словам, это ускорит процесс передачи «Сармата» на вооружение РВСН.

Минобороны сообщило об успешном пуске «Сармата»

Ранее в среду Минобороны России отчиталось об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

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