Президент России Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием ракеты «Сармат», сообщает РИА «Новости».
Президент назвал пуск ракеты знаменательным событием в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Он отметил, что новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. По словам Путина, аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет.
«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», - сказал глава государства.
Путин обратил внимание, что все компоненты нового комплекса произведены в России. По его словам, это ускорит процесс передачи «Сармата» на вооружение РВСН.
Ранее в среду Минобороны России отчиталось об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».