Володин усомнился в целесообразности присутствия России в ВТО, ВОЗ и МВФ

В ходе пленарного заседания в среду первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев предложил комитету по экономической политике запросить в кабмине информацию о целесообразности и экономической выгоде дальнейшего присутствия РФ в ВТО, МВФ и ВОЗ.

"Депутатам было бы неплохо посмотреть, сколько мы от этого получили прибыли и убытков", - сказал Коломейцев.

"Что касается оценки участия в международных организациях, коллеги, давайте подготовим протокольное поручение профильному комитету, изучит комитет вместе с правительством и нам дадут ответ", - сказал Володин.

По его словам, поскольку прозвучала тема ВОЗ и целесообразности нахождения России в ней, "также было бы правильно дать поручение комитету профильному по охране здоровья", чтобы он проработал этот вопрос с правительством и экспертами и высказал свою позицию.