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5 минут назад

Мединский ответил Венедиктову про три пакета на переговорах России и Украины

Lenta.ruиещё 1

Озвученные экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым три пакета для переговоров России и Украины не имеют отношения к действительности. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Мединский ответил Венедиктову про три пакета на переговорах России и Украины
Фото: ТАССТАСС

«Слышал звон, да не знает, где он», — ответил он экс-главреду «Эха».

Ранее в своем Telegram-канале Венедиктов опубликовал список из трех пакетов предложений, которые должны быть озвучены на переговорах. Это перемирие и отвод войск, нейтральный статус и гарантии безопасности, а также решение территориальных проблем. Непонятно, являются ли эти данные инсайдом, который бывший главред «Эха Москвы» Москвы получил по своим каналам или его пожеланием.

Политика,Алексей Венедиктов,Владимир Мединский,
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