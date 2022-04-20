Мединский ответил Венедиктову про три пакета на переговорах России и Украины

Озвученные экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым три пакета для переговоров России и Украины не имеют отношения к действительности. Об этом заявил в своем Telegram -канале глава российской переговорной делегации, помощник президента Владимир Мединский .

Ранее в своем Telegram-канале Венедиктов опубликовал список из трех пакетов предложений, которые должны быть озвучены на переговорах. Это перемирие и отвод войск, нейтральный статус и гарантии безопасности, а также решение территориальных проблем. Непонятно, являются ли эти данные инсайдом, который бывший главред «Эха Москвы» Москвы получил по своим каналам или его пожеланием.