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17 минут назад

Губернатор Калининградской области дал совет российским олигархам

Алиса Селезнёва

Российским миллиардерам стоит начать парковать свои яхты на Родине и вкладываться в необходимую для их обслуживания инфраструктуру. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Губернатор Калининградской области дал совет российским олигархам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы региона, у него «сердце кровью обливается», когда он читает о задержании на Западе яхт российских миллиардеров, стоимостью по 700 миллионов долларов.

«На эти деньги можно было бы построить все проекты марин, причалов в Калининградской области, сломать, построить еще раз, сломать и построить в третий раз», - заметил Алиханов.

Губернатор уверен, что богатым россиянам стоило бы вернуть свои яхты в российские порты и вложиться в инфраструктуру для их ремонта и обслуживания.

«На те ресурсы, что в одну яхту вложены, можно было бы создать в России хотя бы одну верфь мирового уровня. Спрос есть, судя по всему. (…) Мне кажется, пришло время всем этим людям начать парковать свои яхты на Родине, на Балтике, в Черном море, где угодно, и вкладываться в инфраструктуру обслуживания», - заявил Антон Алиханов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, в том числе и персональные, против крупных российских бизнесменов.

Помимо экономических и финансовых ограничений, западные страны пообещали конфисковать активы российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты. Так, в ночь на 3 марта французские таможенники задержали яхту под названием Amore Vero. Министр экономики Брюло Ле Мэр заявил, что судно принадлежит российскому бизнесмену. 5 марта власти Италии задержали 64-метровую яхту Lady M, пришвартованную в Лигурии. 15 марта в порту Барселоны была задержана 85-метровая яхта Valerie стоимостью 140 миллионов долларов. В свою очередь МИД Нидерландов сообщил, что 14 российских яхт не смогут покинуть страну из-за санкций против России.

Политика,Антон Алиханов,Владимир Путин,ЕС,
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