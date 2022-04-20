Губернатор Калининградской области дал совет российским олигархам

Российским миллиардерам стоит начать парковать свои яхты на Родине и вкладываться в необходимую для их обслуживания инфраструктуру. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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По словам главы региона, у него «сердце кровью обливается», когда он читает о задержании на Западе яхт российских миллиардеров, стоимостью по 700 миллионов долларов.

«На эти деньги можно было бы построить все проекты марин, причалов в Калининградской области, сломать, построить еще раз, сломать и построить в третий раз», - заметил Алиханов.

Губернатор уверен, что богатым россиянам стоило бы вернуть свои яхты в российские порты и вложиться в инфраструктуру для их ремонта и обслуживания.

«На те ресурсы, что в одну яхту вложены, можно было бы создать в России хотя бы одну верфь мирового уровня. Спрос есть, судя по всему. (…) Мне кажется, пришло время всем этим людям начать парковать свои яхты на Родине, на Балтике, в Черном море, где угодно, и вкладываться в инфраструктуру обслуживания», - заявил Антон Алиханов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, в том числе и персональные, против крупных российских бизнесменов.