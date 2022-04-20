Лидеры России и Армении провели переговоры в Москве

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Владимир Путин и Никол Пашинян общаются часто, и по телефону, и лично - несмотря на пандемийный период. Президент России отметил, что за предыдущие годы было подписано около двух сотен документов, которые легли в основу правовых отношений и предоставили хорошую возможность работать по всем направлениям. "Одно из ведущих, это, безусловно, экономика", - сказал он. Рост товарооборота за прошлый год составил 12,8 процента, а за первые месяцы этого года еще прибавилось 50 процентов. "Это очень хороший показатель, особенно в современное время", - оценил Путин.

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"Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с вами", - заметил российский лидер, добавив, что находится в постоянном контакте с Пашиняном. И еще подчеркнул ценность проведения Дней культуры Армении в России и духовной культуры России в Армении - эти события приурочены к визиту премьер-министра республики и юбилею установления дипотношений.

"Визит имеет не только практическое, но и символическое значение - он приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами и показывает, что они находятся на очень высоком уровне", - оценил Пашинян. "Россия - стратегический, союзнический партнер Армении, мы эффективно взаимодействуем в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ни для кого не секрет, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе", - сказал он.

Еще Пашинян отметил исключительную роль Путина в деле прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Российские миротворцы обеспечивают безопасность и нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы они могли действовать более эффективно, сказал он. Главным политическим вопросом в регионе армянский премьер-министр назвал урегулирование нагорно-карабахской проблемы и предложил об этом поговорить.

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление. Путин и Пашинян подтвердили полезность двусторонних внешнеполитических консультаций на различных уровнях и отметили высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества. Пашинян пригласил Путина в Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине года, и российский президент принял приглашение.

Рост товарооборота за прошлый год составил 12,8 процента, а за первые месяцы этого года прибавилось 50 процентов

Лидеры выразили озабоченность в связи с применением рядом стран санкций и намерение вместе преодолевать вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности, логистики и так далее. Путин и Пашинян обеспокоены растущей тенденцией использования информационно-коммуникационных технологий для противоправных и вредоносных действий, вмешательства во внутренние дела государств и подрыва суверенитета. Лидеры отметили важность укрепления двустороннего сотрудничества в области международной информационной безопасности.