Медведев: Россия должна быть готова к возможной агрессии НАТО

Безусловно, добавил Медведев, эта техника "не возникает сама по себе, особенно в тех условиях, когда в отношении страны введены санкции". "Занимаются этой техникой специалисты, которые готовятся в университетах, в научно-исследовательских центрах, - напомнил он. - И именно подготовке таких специалистов нужно уделять сегодня самое пристальное внимание". Это вопрос уже не только технологической независимости, но и "выживания государства", подытожил политик.