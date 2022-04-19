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2 часа назад

Медведев заявил, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО

ТАССиещё 13

Усиление НАТО у российских границ - уже не фигура речи и набор стандартных угроз, и Москва в таких условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям. Об этом заявил во вторник зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.

Медведев: Россия должна быть готова к возможной агрессии НАТО
Фото: ТАССТАСС

Как отметил политик, в сегодняшней напряженной обстановке и научная, и технологическая сфера играют особую роль для обеспечения безопасности государства. Он уточнил, что речь идет об инновационных разработках и перспективных исследованиях, которые направляются на поддержание обороноспособности страны, на "противостояние самым серьезным угрозам", стоящим перед Россией.

Говоря об этом, Медведев пояснил:

"Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ". "И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться", - констатировал он.

Поэтому, продолжил политик, важно наращивать в том числе систему, которая позволяет обеспечивать страну самыми современными вооружениями.

"А для этого требуется надежная, высокотехнологичная, мощная техника - и военного, и двойного назначения", - указал замглавы Совбеза.

Безусловно, добавил Медведев, эта техника "не возникает сама по себе, особенно в тех условиях, когда в отношении страны введены санкции". "Занимаются этой техникой специалисты, которые готовятся в университетах, в научно-исследовательских центрах, - напомнил он. - И именно подготовке таких специалистов нужно уделять сегодня самое пристальное внимание". Это вопрос уже не только технологической независимости, но и "выживания государства", подытожил политик.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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