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24 минуты назад

Медведев заявил, что ни у кого не получится изолировать Россию и задушить ее экономику

ТАСС

Санкции против России являются экономической войной, но изолировать страну и задушить ее экономику ни у кого не получится. Об этом заявил во вторник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.

По его словам, сейчас РФ "находится на особом положении" в условиях беспрецедентного давления.

"Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными иностранными должностными лицами, это экономическая война - и тут ни убавить, ни прибавить", - заметил Медведев.

"Мы к этому готовились. Понятно, что ситуация сложная, но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, других государств, не получится ни у кого", - добавил зампред СБ РФ.

Медведев прокомментировал заявление главы ЕК о «дефолте России»

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