Санкции против России являются экономической войной, но изолировать страну и задушить ее экономику ни у кого не получится. Об этом заявил во вторник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.
По его словам, сейчас РФ "находится на особом положении" в условиях беспрецедентного давления.
"Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными иностранными должностными лицами, это экономическая война - и тут ни убавить, ни прибавить", - заметил Медведев.
"Мы к этому готовились. Понятно, что ситуация сложная, но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, других государств, не получится ни у кого", - добавил зампред СБ РФ.