Лавров оценил возможность использования ядерного оружия на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», - сказал министр в интервью телеканалу India Today.

Также Ларов отметил, что у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР и подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу. Он также заметил, что Украина в свете последних событий стала «плацдармом для НАТО».

При этом министр подчеркнул, что Россия не собирается менять режим на Украине. Москва хочет, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше.