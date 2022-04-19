Лавров оценил возможность использования ядерного оружия на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», - сказал министр в интервью телеканалу India Today.
Также Ларов отметил, что у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР и подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу. Он также заметил, что Украина в свете последних событий стала «плацдармом для НАТО».
При этом министр подчеркнул, что Россия не собирается менять режим на Украине. Москва хочет, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против Украины может быть использовано оружие массового поражения. По его мнению, это может быть как тактическое ядерное оружие, так и химические боеприпасы.