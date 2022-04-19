Россия подаст судебные иски для возврата международных резервов

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — подчеркнула председатель ЦБ.