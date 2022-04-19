Россия подаст судебные иски для возврата международных резервов

Российские власти готовят судебных иски для оспаривания заморозки международных резервов страны и возврата доступа к ним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее цитирует РИА Новости.
«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — подчеркнула председатель ЦБ.
Выступая в Госдуме 18 апреля, Набиуллина подтвердила заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что из-за санкций Россия лишилась доступа к 300 миллиардам долларов своих золотовалютных резервов, что составляет примерно половину их объема.
«Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», — пояснила глава ЦБ.
Тем не менее, ранее Силуанов подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.