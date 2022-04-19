В Госдуме ответили просящему убежища в России экс-депутату Рады

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По его словам, западные страны постоянно обвиняют Россию в отсутствии демократических институтов, однако на данный момент оппозиционный депутат просит защиту в нашей стране, чтобы избежать репрессий.

«Я хочу обратиться к коллегам-парламентариям, которые, находясь на Украине, сохранили совесть и не поддерживают преступный киевский режим: если нужно, вы можете попросить убежище в России», — уточнил Белик.

Он подчеркнул, что «Украина пожинает плоды 2014 года». Теперь оппозиционные депутаты боятся за свою жизнь, поэтому вынуждены эмигрировать, заключил политик.