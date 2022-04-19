В Кремле анонсировали предстоящие переговоры Путина и Пашиняна

Кроме того, стороны рассмотрят ход реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.