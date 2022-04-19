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24 минуты назад

В Кремле анонсировали предстоящие переговоры Путина и Пашиняна

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Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 апреля проведут переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле анонсировали предстоящие переговоры Путина и Пашиняна
Фото: ReutersReuters

«Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрят ход реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили возможное заключение мирного соглашения.

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили перспективы согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии Москвы.

Политика,Джейхун Байрамов,Никол Пашинян,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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