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11 минут назад

Замглавы Минтранса Кирилла Богданова освободили от должности

ТАСС

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, говорится в распоряжении правительства.

Замглавы Минтранса Кирилла Богданова освободили от должности
Фото: ТАССТАСС

"Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", - отмечается в документе.

Богданов был назначен на пост замминистра транспорта РФ в декабре 2020 года после того, как пост министра занял бывший гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Богданов курировал цифровое развитие транспортной отрасли. До работы в Минтрансе Богданов занимал пост заместителя генерального директора по информационным технологиям "Аэрофлота".

Политика,Кирилл Богданов,Виталий Савельев,Минтранс РФ,Аэрофлот,
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