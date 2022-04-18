Замглавы Минтранса Кирилла Богданова освободили от должности

"Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", - отмечается в документе.

Богданов был назначен на пост замминистра транспорта РФ в декабре 2020 года после того, как пост министра занял бывший гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Богданов курировал цифровое развитие транспортной отрасли. До работы в Минтрансе Богданов занимал пост заместителя генерального директора по информационным технологиям "Аэрофлота".