"Вы должны решить, кто мы для вас. Партнеры ли мы для вас или соперники, или оппоненты, или, я даже не хочу использовать это слово, враги", - сказал глава дипмиссии. "Что касается меня, то я по-прежнему уверен в том, что мы должны быть партнерами. Раньше я бы сказал, что мы - партнеры. Но сейчас мы ими не являемся, что вызывает сожаление", - добавил Антонов.