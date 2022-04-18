В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
16 минут назад

Посол РФ заявил, что российские дипломаты в Вашингтоне оказались фактически в блокаде

ТАСС

Официальные лица администрации президента США Джо Байдена отказываются проводить встречи с послом России Анатолием Антоновым, в то же время продолжается кампания по выдворению российских дипломатов из страны. Об этом глава диппредставительства рассказал в интервью газете Politico, обнародованном в понедельник.

"Честно говоря, мы находимся в блокаде, - отметил Антонов. - Когда я приехал в Вашингтон (в 2017 году - прим. ТАСС), то намеревался использовать слово "улучшение", чтобы описать свои цели в плане двусторонних отношений. Теперь я предпочитаю использовать слово "стабилизация".

Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег

По словам главы дипмиссии, контакты с представителями администрации Байдена поддерживаются лишь на техническом уровне, а в ответ на его письма членам Палаты представителей и Сената Конгресса США с предложением о встрече поступают отказы. Но такая ситуация не может продолжаться вечно, подчеркнул посол.

"Мы [РФ и США] обречены на сотрудничество по различным вопросам. Даже в таких условиях невозможно представить, чтобы проблемы стратегической стабильности, изменения климата, коронавируса, борьбы с терроризмом, противодействия распространению оружия массового уничтожения можно было бы решить без активного участия США и России", - указал Антонов.

"Вы должны решить, кто мы для вас. Партнеры ли мы для вас или соперники, или оппоненты, или, я даже не хочу использовать это слово, враги", - сказал глава дипмиссии. "Что касается меня, то я по-прежнему уверен в том, что мы должны быть партнерами. Раньше я бы сказал, что мы - партнеры. Но сейчас мы ими не являемся, что вызывает сожаление", - добавил Антонов.

Как пишет Politico, "в российском посольстве в Вашингтоне в настоящее время осталось примерно 170 дипломатов и технических сотрудников".

"По данным официальных лиц посольства, с мая 2021 года около 100 работников были высланы или скоро будут вынуждены покинуть страну", - заметило издание.

Политика,Видео,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Администрация США,Конгресс США,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители