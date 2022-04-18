Официальные лица администрации президента США Джо Байдена отказываются проводить встречи с послом России Анатолием Антоновым, в то же время продолжается кампания по выдворению российских дипломатов из страны. Об этом глава диппредставительства рассказал в интервью газете Politico, обнародованном в понедельник.
"Честно говоря, мы находимся в блокаде, - отметил Антонов. - Когда я приехал в Вашингтон (в 2017 году - прим. ТАСС), то намеревался использовать слово "улучшение", чтобы описать свои цели в плане двусторонних отношений. Теперь я предпочитаю использовать слово "стабилизация".
По словам главы дипмиссии, контакты с представителями администрации Байдена поддерживаются лишь на техническом уровне, а в ответ на его письма членам Палаты представителей и Сената Конгресса США с предложением о встрече поступают отказы. Но такая ситуация не может продолжаться вечно, подчеркнул посол.
"Мы [РФ и США] обречены на сотрудничество по различным вопросам. Даже в таких условиях невозможно представить, чтобы проблемы стратегической стабильности, изменения климата, коронавируса, борьбы с терроризмом, противодействия распространению оружия массового уничтожения можно было бы решить без активного участия США и России", - указал Антонов.
"Вы должны решить, кто мы для вас. Партнеры ли мы для вас или соперники, или оппоненты, или, я даже не хочу использовать это слово, враги", - сказал глава дипмиссии. "Что касается меня, то я по-прежнему уверен в том, что мы должны быть партнерами. Раньше я бы сказал, что мы - партнеры. Но сейчас мы ими не являемся, что вызывает сожаление", - добавил Антонов.
Как пишет Politico, "в российском посольстве в Вашингтоне в настоящее время осталось примерно 170 дипломатов и технических сотрудников".
"По данным официальных лиц посольства, с мая 2021 года около 100 работников были высланы или скоро будут вынуждены покинуть страну", - заметило издание.