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30 минут назад

Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

Бывший директор Службы внешней разведки, Герой России Вячеслав Трубников умер на 78-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Служба внешней разведки Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР России Вячеслав Иванович Трубников», - говорится в сообщении.

Вячеслав Трубников поступил на службу в КГБ в 1967 году, служил в Первом главном управлении КГБ, долгое время работал под прикрытием в Индии и Бангладеш. В 1990 году стал начальником отдела стран Южной Азии в Первом главном управлении, в 1992 году был назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки. В 1996-2000 годах возглавлял СВР.

В 2000-х годах Трубников работал в МИД России. С 2000 по 2004 год занимал должность первого заместителя главы МИД по делам СНГ в ранге федерального министра, а в 2004-2009 годах был послом РФ в Индии.

С октября 2009 года Трубников занимал должность старшего научного сотрудника в Институте мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, входил в состав Экспертно-консультативного совета Центра политических исследований России, был вице-президентом Российского совета по международным делам.

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