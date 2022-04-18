Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

Бывший директор Службы внешней разведки, Герой России Вячеслав Трубников умер на 78-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР.

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«Служба внешней разведки Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР России Вячеслав Иванович Трубников», - говорится в сообщении.

Вячеслав Трубников поступил на службу в КГБ в 1967 году, служил в Первом главном управлении КГБ, долгое время работал под прикрытием в Индии и Бангладеш. В 1990 году стал начальником отдела стран Южной Азии в Первом главном управлении, в 1992 году был назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки. В 1996-2000 годах возглавлял СВР.

В 2000-х годах Трубников работал в МИД России. С 2000 по 2004 год занимал должность первого заместителя главы МИД по делам СНГ в ранге федерального министра, а в 2004-2009 годах был послом РФ в Индии.