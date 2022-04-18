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1 час назад

Путин заявил о низком уровне числа безработных в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Число официально зарегистрированных безработных в России остается на достаточно низком уровне, необходимо создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономике.

Путин назвал условие для роста доходов граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, ключевым условием для обеспечения реального роста доходов граждан «создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей», подчеркнув, что «текущая ситуация здесь в целом устойчивая».

«Об этом можно судить, в том числе по такому индикатору, как выработка электроэнергии. Это хороший показатель, который говорит о динамике в экономике. На достаточно низком уровне находится и количество официально зарегистрированных безработных», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике.

Политика,Владимир Путин,
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