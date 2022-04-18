Путин назвал условие для роста доходов граждан

Число официально зарегистрированных безработных в России остается на достаточно низком уровне, необходимо создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономике.
По словам президента, ключевым условием для обеспечения реального роста доходов граждан «создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей», подчеркнув, что «текущая ситуация здесь в целом устойчивая».
«Об этом можно судить, в том числе по такому индикатору, как выработка электроэнергии. Это хороший показатель, который говорит о динамике в экономике. На достаточно низком уровне находится и количество официально зарегистрированных безработных», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике.