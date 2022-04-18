Ситуация в российской экономике стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровням начала года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются, и спрос пришел в норму.

«Инфляция в России сейчас стабилизируется», — подчеркнул также Путин и призвал поддержать граждан и помочь справиться с инфляционной волной.

В ходе совещания глава государства также заявил о необходимости постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения. По мнению президента, Центробанку и правительству все время это удавалось.