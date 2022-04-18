Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег после введения санкций. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе и около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

Также властями европейских стран было поручено выявить активы россиян, на которые могут быть распространены санкции. Речь идет о «полной инвентаризации» финансов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих гражданам России.

Посол Анатолий Антонов констатировал, что ошибкой со стороны России было верить США, считать, что две страны «смогут стать настоящими партнерами», и хранить на Западе часть золотовалютных резервов страны.

«Вы крадете наши деньги», — констатировал он.