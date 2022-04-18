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29 минут назад

Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег

Алиса Селезнёва

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег после введения санкций. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег
Фото: ТАССТАСС

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе и около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

Также властями европейских стран было поручено выявить активы россиян, на которые могут быть распространены санкции. Речь идет о «полной инвентаризации» финансов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих гражданам России.

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Посол Анатолий Антонов констатировал, что ошибкой со стороны России было верить США, считать, что две страны «смогут стать настоящими партнерами», и хранить на Западе часть золотовалютных резервов страны.

«Вы крадете наши деньги», — констатировал он.

Также дипломат задался вопросом, как вообще после подобных действий можно доверять западным странам.

Политика,Анатолий Антонов,Владимир Путин,ЕС,
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