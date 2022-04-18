В Госдуме открылась выставка работ карикатуриста Бориса Ефимова

Выставка "В борьбе Zа правду, или на Западном фронте без перемен" открылась в понедельник в Госдуме, на ней представлены работы народного художника СССР, мастера политической карикатуры Бориса Ефимова.

Фото: ТАСС ТАСС

Экспозиция включает оригиналы работ Ефимова, посвященных международной тематике, в том числе идеологии Запада, а также страницы газет с его работами. Она собрана из частных коллекций, государственных архивов и научно-исследовательских центров.

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Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев отметил на церемонии открытия выставки, что художник, наверное, даже и не представлял, "насколько прозорливыми оказались его работы". По словам депутата, Запад, как и десятки лет назад, последовательно проводит свою политику.

"И эта политика проводится в интересах, в первую очередь, США... В этой экономической борьбе Европе уготовано место там, внизу. Все это также есть в работах художника", - добавил Васильев.

По его словам, Ефимов самым доступным образом показывает, что западная пропаганда основана на лжи, "это системная ложь".

Как отметил глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, "в каждой газете должны быть современные и четкие карикатуры". "Это очень доходчиво. Многие ленятся читать большие тексты. Но мы же смотрим в интернете мемы с интересом, смеемся, то же самое должно быть в любой газете", - подчеркнул депутат.

"Я думаю, время для политической карикатуры более чем настало", - сказал Миронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь отметил редкий дар Ефимова.

"И самое удивительное: какую бы карикатуру его сегодня ни посмотрел, сразу возникают ассоциации из сегодняшнего дня", - отметил он.

Первый замруководителя фракции ЛДПР Василий Власов подчеркнул, что именно сейчас наступает вторая эпоха политической карикатуры.

"Наша задача с вами - все это нести в массы", - добавил он.