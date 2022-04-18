Песков пояснил использование символики СССР в ходе СВО

Кремль обращает внимание на использование советской символики в ходе спецоперации на Украине и связывает это с тем, что Знамя Победы является святыней для многих поколений граждан как в России, так и за ее пределами.
Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В нашей стране ведь для всех поколений без исключения Знамя Победы - это святыня", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать использование такой символики.
Причем, продолжил он, это применимо не только к России.
"Для многих поколений и во многих странах, особенно бывшего Советского Союза, - это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому также мы отмечаем, что, действительно, это используется", - добавил Песков.