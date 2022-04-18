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39 минут назад

Песков связал использование символики СССР в ходе СВО с ее значением для целых поколений

ТАССиещё 2

Кремль обращает внимание на использование советской символики в ходе спецоперации на Украине и связывает это с тем, что Знамя Победы является святыней для многих поколений граждан как в России, так и за ее пределами.

Песков пояснил использование символики СССР в ходе СВО
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нашей стране ведь для всех поколений без исключения Знамя Победы - это святыня", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать использование такой символики.

Причем, продолжил он, это применимо не только к России.

"Для многих поколений и во многих странах, особенно бывшего Советского Союза, - это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому также мы отмечаем, что, действительно, это используется", - добавил Песков.

Политика,Дмитрий Песков,
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