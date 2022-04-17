Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что страна «не может отдать свои территории» России и готова «сражаться за них хоть десять лет». Об этом пишет ТАСС.
«Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы», - уточнил Владимир Зеленский.
Он сказал также, что готов к диалогу с Москвой, но только на своих условиях.
«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума. Это вопрос отношения к нам….чем быстрее это произойдет [начнется диалог] тем меньше людей погибнет», - отметил глава Украины.
В том же случае, если договориться не удастся, Украина будет защищать свои земли.
«Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», - подчеркнул Зеленский.
Он сказал также, что шансов для вступления в диалог становится все меньше. Так как, по его мнению, на это влияют трагедии в населенных пунктах Буча. Волноваха, Бородянка, Мариуполь.
Зеленский убежден, что уже «наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры».