Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что страна «не может отдать свои территории» России и готова «сражаться за них хоть десять лет». Об этом пишет ТАСС.

«Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы», - уточнил Владимир Зеленский.

Он сказал также, что готов к диалогу с Москвой, но только на своих условиях.

«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума. Это вопрос отношения к нам….чем быстрее это произойдет [начнется диалог] тем меньше людей погибнет», - отметил глава Украины.

В том же случае, если договориться не удастся, Украина будет защищать свои земли.

«Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», - подчеркнул Зеленский.

Он сказал также, что шансов для вступления в диалог становится все меньше. Так как, по его мнению, на это влияют трагедии в населенных пунктах Буча. Волноваха, Бородянка, Мариуполь.